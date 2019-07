Nintendo est très en forme niveaux collectors en ce moment...Après Zelda et Astral chain, voici qu'arrive sans prévenir le collector de Daemon X Machina !!Plutôt cool et classieux, même si le jeu n'aura certainement pas la même aura que les deux autres cités, ce collector risque de plaire aux fans de mécha entre autre.Perso il était déjà dans ma wishlist avant cette annonce, donc j'en suis plutôt ravis !!!

Who likes this ?

posted the 07/04/2019 at 08:59 AM by arikado