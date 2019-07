C'est juste un petit bug du jeu qui permet de faire des fusions de personnages, et il y a de quoi faire avec tous les personnages de CTR et CNK dans ce remake.Pura + Polar = Pular, Faux Crash + Cortex = Fake Cortex etcLe résultat est assez étonnant pour certains, à savoir que le bug ne fusionne pas les statistiques des personnages, par exemple si on fusionne Papu Papu (roi de la vitesse) avec Polar (la tortue), Polar restera toujours l'escargot de la course.Je pense que le bug sera corrigé demain avec la MAJ de la nouvelle Cup, c'est même certain.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=X_TG8UpQeiI