Lancée en 1997, la franchise Age of Empires est connue de presque tous les joueurs PC. Malgré l'absence de nouvel opus majeur depuis 2005, la série semble toutefois continuer à attirer des joueurs.



En effet, dans une interview accordée à PCGameN, le directeur créatif de la licence, Adam Isgreen, a indiqué que les différents titres estampillés Age of Empires attiraient encore un million de joueurs chaque mois. Pour lui, il s'agit d'une manifestation, consciente ou non, d'une demande de la part des joueurs par rapport aux jeux de stratégie en temps réel :



Cela ne peut pas être que de la nostalgie, n'est-ce pas ? Il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui jouent (à Age of Empires), et je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour beaucoup de RTS. A mon sens, il y a une demande refoulée, et les chiffres semblent corroborer cela, d'avoir plus de "jeux de réflexion", ces jeux qui nécessitent de la planification, de la stratégie et de la réflexion.