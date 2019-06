Un Raspberry Pi avec une connectique plus moderne et jusqu'à 4 Go de mémoire ? Beaucoup le demandaient, la fondation l'a fait. Il reste bien entendu quelques limitations et mauvaises nouvelles sur la compatibilité des accessoires... mais c'est une avancée intéressante. Au passage, Raspbian passe à Debian 10.



Alors qu'il était l'objet de rumeurs et de spéculations parfois assez folles depuis des mois, le Raspberry Pi 4 est enfin une réalité. La fondation l'annonce à son tarif habituel : 35 dollars.

SoC plus puissant, USB 3.0, 4K, Gigabit : presque parfait



Pour ce tarif, on a désormais droit à un SoC BCM2711 basé sur du ARM Cortex-A72 gravé en 28 nm (contre 40 nm précédemment) et cadencé à 1,5 GHz. Supportant le 64 bits, il serait trois fois plus performant, ce qu'il faudra vérifier dans la pratique. Les évolutions se font aussi du réseau et de la connectique.



Le Wi-Fi 802.11ac (dual-band) est toujours présent, mais on passe à du RJ45 à 1 Gb/s via RGMII (sans limitation), mais sans PoE. Deux ports USB 3.0 font leur entrée au côté de deux USB 2.0 (4 Gb/s partagé pour l'ensemble). Le Bluetooth 5.0 est également de la partie. Mais c'est au niveau de la vidéo que de gros changements sont à noter.



En effet, on peut désormais gérer jusqu'à deux écrans jusqu'à du 4K à 60 ips, avec décompression matérielle du HEVC. Là aussi, les performances du GPU VideoCore VI seront à analyser.



Raspberry Pi : ceci est une révolution

Les caractéristiques du Raspberry Pi 4



Jusqu'à 4 Go de mémoire



Côté tarif, on reste sur une même base, pouvant être revue à la hausse :



1 Go de LPDDR4 : 35 dollars

2 Go de LPDDR4 : 45 dollars

4 Go de LPDDR4 : 55 dollars



On le trouve déjà en France à partir de 38 euros. Autant dire que les amateurs de Mini PC et autres solutions de salon vont s'en donner à cœur joie si les performances sont au rendez-vous. Sans parler des possibilités pour le stockage via l'USB 3.0, ou même d'une utilisation (enfin ?) comme petit ordinateur de bureau.



Un pack à 120 $ avec les claviers et souris officiels a d'ailleurs été annoncé.



L'USB Type-C est là... avec quelques mauvaises nouvelles



Un connecteur USB Type-C est présent pour l'alimentation de l'ensemble, permettant de grimper à 1,2 A rien que pour les périphériques USB. Le chargeur officiel fourni 15 watts (3 A). Les sorties vidéo seront par contre moins pratiques, avec deux micro HDMI plutôt qu'un HDMI classique. Autre regret : aucun stockage n'est intégré.



Le port réseau est désormais à droite des ports USB, de quoi simplifier le PCB selon la fondation. Dommage pour le support par les boîtiers actuels. Le PoE Hat reste, lui, compatible. Bien entendu, toute une série d'accessoires officiels ont été mis en vente pour compléter cette annonce.