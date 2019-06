Jeux Vidéo

Je viens de voir passer cette histoire de Minercraft Story Mode qui va être enlever du store XBox 360 (pour le moment ?) et des jeux Telltale enlevés de GOG . Alors je sais pas si cela va concerner que la "vielle" 360, et GOG, peut être que les licences seront rachetés par d'autres éditeurs (MS/Mojang, Warner/DC, Disney/Marvel, les Walking Dead ont été récupérés par Skybound et Tales from the Borderlands devrais être récupérés par T2) et que les jeux resteront sur les autres stores, comme par exemple les jeux THQ à l'époque, mais je préfère être prudent.Donc je vous conseille de télécharger et mettre à jour vos jeux, n'attendez pas qu'il y est une annonce à la con, et d'être prit de cours pour tout télécharger au dernier moment. Et si vous voulez les acheter en boite ne trainez pas pour les prendre, et comme ils ne sont pas complet, trainez pas non plus pour dl tous les épisodes.