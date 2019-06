Musique

J'avais envie de parler et surtout de vous faire découvrir un petit groupe vraiment très sympa (pour ne pas dire génial) que j'ai découvert il y a deux ans avec une parodie du "hit" Tunak Tunak Tun.En voulant la réécouter il y a quelques mois, je suis tombé sur de nouvelles chansons du groupe qui jusque là s'était contenté de parodies ou de reprises ... et bien quand ils se mettent à la compo, le résultat est vraiment génial. On obtient un métal folklorique aux sonorités hindoues, notamment dans l'utilisation de la flute et des percussions. De plus les paroles sont plutôt bien écrites dans l'ensemble avec des thèmes importants comme la dépression, le suicide, ... sans virer dans le kitch ou le les sonorités larmoyantes.Petite info, ce groupe a été sélectionné pour participer à la bande originale de Beyond Good and Evil 2, ce qui n'est pas rien quand même.Raoul Kerr, qui est en guest sur la plupart des chansons, fait désormais partie intégrante du groupe.Et dernier truc, n'hésitez pas à regarder la fin des clips car le guitariste explique le thème des chansons et délivres de petits messages vraiment sympathiques.Sur ce bonne écouteOn commence avec Jee Veeray, purement metal folklorique avec quelques petits relents de néo.Ensuite nous avons Endurant, très proche dans le style de Jee Veeray.Machi Bhasad est la chanson qui a été retenue par Ubi Soft pour le jeu Beyond Good & Evil 2. Un peu moins folklorique (pas de flute) mais très sympa tout de mêmeAri Ari, un peu entre Machi Bhasad et Jee Veeray.Et enfin le gros délire qui m'a fait les connaître : la reprise du hit interplanétaire Tunak Tunak Tun