Disparu des radars depuis des mois, Biomutant revient plus en forme que jamais et nous offre 30 minutes de gameplay.



Très discret depuis l'année dernière, en dépit de précommandes ouvertes incluant une édition collector, Biomutant ne nous oublie pas et sort de l'ombre pour offrir aux joueurs une vidéo de 30 minutes de gameplay.



Cet action-RPG en monde ouvert proposera une aventure se déroulant dans un univers post apocalyptique avec un système de combat unique mélangeant arts-martiaux et shoot:





Biomutant devrait sortir cette année sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Les férus de félins, de ratons-laveurs et de pandas asexués seront très probablement aux anges.





