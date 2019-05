Shang Tsung premier personnage de Kombat pack se dévoile dans ce nouveau trailer Mortal Kombat 11, ainsi que es personnage qui vont le rejoindre dans le Kombat Pack qui seront Sindel, Nightwolf, Spawn ainsi que 2 autres guests non dévoilé: Shang Tsung se disponible le 18 Juin pour les possesseurs de Kombat pack et 1 semaine plutard pour l'achat à l'unité

posted the 05/31/2019 at 11:26 PM by foxstep