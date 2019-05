From Software

Après la rumeur de George R. R. Martin travaillant en collaboration avec From Software, presque confirmé par l'auteur, on apprend d'autres potentielles infos sur le prochain titre de studio nippon qui devrait être dévoilé lors de cet E3 pendant la conférence Microsoft.



- Le jeu est considéré comme le successeur spirituel de Dark Souls, mais il subit de nombreux changements radicaux.



- Miyazaki ne serait pas le développeur principal mais Yui Tanimura (le directeur de Dark Souls 2 et le co-directeur du 3), bien que Miyazaki reste en tant que co-directeur.



- Le jeu serait un Action RPG se déroulant dans un univers médiéval sombre.



- Le titre proposerait 3 personnages uniques que vous pourrez choisir au début du jeu, un chasseur avec un arc long, un guerrier avec un grand bouclier et un bâton géant, et un sorcier qui peut lancer des sorts. Selon le personnage que vous choisirez le jeu sera très différent, avec des ennemis et des lieux uniques.



- Il y aurait du multijoueur, les joueurs pourront envahir les mondes d'autres joueurs pour coopérer ou pour tuer l'hôte du monde, l'hôte pourra l'activer avec une pierre d'invocation.



- Le jeu se déroulerait dans un royaume où règne une guerre civile de 100 ans, les personnages principaux sont une communauté de chevaliers servant sous le roi. L'aventure débute au moment où tous les autres chevaliers sont portés disparus après être partis à la recherche d'un artefact pour leur donner un avantage dans les guerres à venir.



- Le titre serait basé sur le moteur Unreal Engine et est publié par Bandai Namco, le jeu sera également multi-plateforme.

Il va avoir un trailer cinématique a l'E3, aucune phase de gameplay ne sera montrée.



- En plus de ces rumeurs, Antonio Fuctio, un journaliste italien, confirme que le projet existe bien et qu'un développeur lui en avait parlé il y a plusieurs années déjà. Il explique que le jeu ne sera peut-être pas un Open World total à cause des limitations proposées par le moteur graphique.