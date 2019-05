Avec l’aide de vos Pokémon et de votre esprit d’aventurier, arpentez un monde rempli d’îles inexplorées peuplées de Pokémon !



• Un gameplay rapide partout avec vous

Vous pouvez facilement contrôler vos Pokémon d’une seule main tandis qu’ils avancent à travers des niveaux. Quand vous voyez un Pokémon ennemi, touchez l’écran pour l’attaquer !



• Les îles et les mers explorées pendant votre aventure changent toutes les deux semaines

Vous pourrez découvrir des Pokémon différents et de plus en plus forts en poursuivant votre exploration. Traversez les îles et les mers pour obtenir toujours plus de Pokémon !



• Renforcez le Pokémon de votre choix

Parfois, en terminant un niveau, vous trouverez du Minerouage. Façonnez-le en Rouage pour renforcer vos Pokémon ou, avec un peu de chance, façonnez-le en Rouage Invoc pour appeler un Pokémon qui combattra à vos côtés ! Tirez parti de ces fonctionnalités pour mener à bien toutes les missions avec votre Pokémon favori !



• Testez vos limites avec les Pokémon de votre collection

Grâce à l’enchaînement super boss, remportez de belles récompenses. Mais attention, vous aurez besoin de puissants alliés de types différents pour y parvenir. Explorez autant d’îles et de mers que possible pour vaincre les super boss les plus forts !



• Appareils compatibles avec Pokémon Rumble Rush

Pokémon Rumble Rush est compatible avec les systèmes suivants :

Android 4.4 ou plus récent, Snapdragon 410 ou plus récent.

Attention : Pokémon Rumble Rush peut ne pas fonctionner sur certains appareils.

Il y a 2 ans sortait exclusivement au Japon "PokéLand" en version alpha, un jeu mobile dans l'univers des jouets Pokémon (qui rappel découle de l'univers Mii du My Pokémon Ranch sur WiiWare) reprenant le gameplay des jeux Pokémon Rumble sur Wii, Wii et 3DS. Vous sélectionnez un Pokémon starter et vous parcourrez des couloirs afin d'affronter d'autres jouets Pokémon sauvages dans l'espoir de les capturer, chaque parcours se terminant par un combat de boss.Aujourd'hui ce projet free to play revient sous le nom de Pokémon Rumble Rush et est dore et déjà disponible en Australie (prochainement dans le reste du monde).- Pokémon JCC Online- Pokémon Duel (toujours pas disponible en France)- Pokémon Shuffle (le portage du jeu 3DS)- Pokémon GO- Pokémon Magicarpe Jump- Pokémon Quest