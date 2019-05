Bon, je suis un pas forcément un gros fan de Youtube ni des trucs genre fan-made amateurs en général... Mais là ! o_O Là, je suis sur le cul.En gros, un fan a décidé de faire un remake du tout premier duel opposant Obi Wan et Darth Vader, dans le tout premier Star Wars (renommé "épisode IV" par la suite). Et c'est vrai que ce premier duel a quand même pas mal vieilli. Lucas lui-même avait essayé de remonter un peu le truc dans l'édition spéciale de 1997 pour lui donner un peu plus de pep's. Le nouveau montage faisait le taf', mais sans plus. Le combat dénote toujours, non seulement avec les fights de la prélogie (mais ça à la limite on s'en fout, on peut arguer que "ça n'existe pas" ou encore "ben oui, ils étaient jeunes, là ils sont vieux"), mais surtout avec, ceux de L'EMPIRE CONTRE ATTAQUE et du RETOUR DU JEDI.Et donc, ce youtuber. Ce fan de génie. Honnêtement, je pensais qu'il allait en faire trop, genre ultra too much, pirouette et compagnie. Mais non. Le mec a trouvé LE PARFAIT EQUILIBRE entre modernité et respect du métrage classique.Et surtout : LA RAGE de Vader se sent à chaque seconde. A chaque seconde. On sent bien toute la haine du mec qui a attendu VINGT ANS pour foutre sur la gueule à celui qui l'avait laissé pour mort au bord d'un flot de lave en fusion.C'est juste énorme. Matez-moi ça :Perso, je vous conseille de télécharger la vidéo si vous aimez, avant qu'elle ne se fasse descendre par Disney.Alors ouais, tout n'est pas parfait : y'a des trucages ou des incrustations qui se voient (mais rematez l'édition spéciale, vous verrez que là aussi y'a des incrustations qui se voient). Mais à la limite, c'est pas l'important. Ce qui m'intéresse, ici, c'est LA MISE EN SCÈNE. La chorégraphie du combat. Et là, j'applaudis. Des deux mains.Maintenant, perso, je rêve qu'un fan aille encore plus loin et propose un montage pirate (comme on en trouve sur le net) du film entier INCLUANT directement ce fight dans le montage. Sans déconner.Mieux encore ? Que Disney embauche ce mec et ressorte le film. Mais ça, c'est pas près d'arriver.