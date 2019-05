L'Otaku et sa Mère

Bonjour, aujourd'hui, on vous fait un top. Un Top 6 pour être précis car c'est plus cool qu'un top 5 (@Punky).

Et ce Top(ou plutôt ces Top car Moumoune et moi n'avons pas forcement les même goûts) sera sur les série TV (non anime, donc).



Pas mal de séries cultes ou qui du moins mérite le détour et de pas mal d'époques différentes, n'héistez pas à aller les voir.



J'ai pensé à vous mettre des petits extrait pour illustrer les exemples, mais Moumoune a tellement aimé le naturel de nôtre discours qu'elle m'a demandé de laisser la vidéo tel quel et comme la chaine est aussi la sienne, ben la vidéo restera au naturel.



A vous d'aller voir les différentes séries si vous voulez les découvrir.