Bonjour à tous,



Ma dernière console Nintendo était une GBA... ça remonte à très loin.



Sauver Zelda, Cueillir des champignons ou des lunes, capturer des Pokémon, très peu pour moi.

Mais ma console préférée, la Vita et son catalogue de jeux très typés japonais Otaku, a finalement tiré sa révérence, après une longue bataille (achetée en 2012 chez Yodobashi Camera à Shinjuku)



Possesseur d'une PS4 PRO, le jeu nomade me manquait. J'aime mater des séries ou des animés sur mon ordi tout en jouant sur une console portable.

La récente prise de position de SONY concernant la censure, ajouté à cela, une certaine rancœur quant au traitement et au suivi médiocre de la Vita, ont abîmé ma confiance en SONY. Ils sont en train de s'américaniser, et pour moi, le jeu vidéo, c'est avant tout japonais (même si des perles comme Dragon Age Inquisition, mon jeu préféré, démontre la force du jeu occidental)



J'ai donc revendu PS4 et PSVita (j'en ai gardé une sur les deux quand même, pour jouer à Odin Sphere ou Persona 3 portable et 4 Golden) et je me suis lancé dans l'univers Switch.



Et là, quelle déception... C'est donc ça dont tout le monde parle? Ce jouet? le matériel à l'air fragile, l'écran me semble moins beau que celui de la Vita 1000 !!!

Quant aux jeux, j'ai commencé par Xenoblade Torna et Night of Azure 2. Le premier est flou, c'était vraiment décevant car j'en attendais beaucoup. Le deuxième, c'est un jeu sympa typé otaku comme j'aime et j'en attendais pas des miracles.



Jusqu'à ce que....



Je tombe sur la sorcière de Bayonetta 2.

Quelle beauté! quelle classe! graphismes fins et inspirés, framerate fluide, j'avais entre les mains le jeu et surtout le personnage charismatique et très sexy, NON CENSURE, qui me disait : "voilà de quoi est capable cette Switch"

C'est donc ma sorcière bien-aimée qui porte l'étendard

Nintendo, à mes yeux. Même si, ni le plombier et sa princesse nunuche, ni le petit monstre jaune, ni l'elfe, ni le petit dinosaure copain du plombier italien ne m'intéressent, je suis envoûté par la sorcière et j'attends, à ses côtés et avec les jeux des éditeurs tiers japonais que SONY censure désormais, l'arrivée de la PS5 . Mission accomplie, une sorcière m'a séduit.

Mais rien n'est acquis, si Nintendo se plante, le consommateur (fidèle mais pas stupide) que je suis pourrait aussi aller voir un jour du côté de chez Microsoft...



Bonne journée à tous.



PS : Une marque n'est qu'un logo. Nous sommes des gamers, pas des consommateurs sans cervelle. On peut changer de crèmerie ,trouver son bonheur, et revenir plus tard, pourquoi pas...