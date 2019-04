Voici une nouvelle petite vidéo solution pour réussir cette horrible mission en mode Hell and Hell (no damage).Personnellement je commence a combattre Cavaliere Angelo car c'est le plus dangereux des 3 boss, restez très proche de lui car sinon il fera une attaque ultra rapide et très difficile a esquive...Pour le reste, utiliser le Devil Trigger sur Shadow ou l'attaque Shuriken. Les deux sont assez efficaces sur Angelo.Pour le second Boss, c'est Artemis dans ma solution, elle est très simple car je prends aucun risque et je spam des attaques chargées avec Griffon. Je sais c'est pas très stylé mais au moins c'est sur a 100%.Pour le dernier combat, je spam le Goliath avec les 3 monstres et avec des excellents combos pour lui laisser aucune chance.Je vous souhaite un bon visionnage en espérant que ça aidera certains.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=GqS-nAjq1lc