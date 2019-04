9 persos DLC MK11 sont leaké en datamining de la version Switch via un membre Reddit , et ça donne: Shang Tsung, Nightwolf, SIndel Fujin, Sheeva, Terminator, Ash, Joker, Spawn DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCShangTsung DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCJoker DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCNightwolf DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCTerminator DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCSindel DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCSpawn DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCAsh DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCFujin DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCSheeva DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCEnvironmentName DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCStoryName DependencyRootPaths=$GameDir$ContentDLCGOTY

posted the 04/20/2019 at 06:43 AM by foxstep