Voici deux vidéos maison pour vaincre deux Boss assez chiant de DMC V très facilement.Une pour Cavaliere Angelo en Dante Must Die (la technique marche en Hell and Hell également mais mieux vaut faire le chapeau de michael jackson pour ne prendre aucun risque...).Lien Direct : http://www.youtube.com/watch?v=SYKrFv-MRWU L'autre vidéo concerne Malphas en SOS No Damage.Encore une fois je précise que les combos que j'utilise sont accessibles à tous. Sur ce, bon visionnage.Lien Direct : http://www.youtube.com/watch?v=vD-yDAszs60

posted the 04/17/2019 at 11:15 AM by marchand2sable