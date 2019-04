Actu

Décidément, entre les rachats de studios et les « débauchages » de talents, le mercato du jeu vidéo n’en fini pas de redistribuer les cartes.



Epic Games, connu pour le phénomène Fortnite, mais aussi pour la saga Gears of War et le célèbre moteur Unreal Engine, vient de faire une nouvelle embauche, et pas des moindres, puisque c’est Jason West qui rejoint le studio américain. L’information nous vient d’un pigiste du site THR (The Hollywood Reporter): Patrick Shanley



Pour ceux qui ne connaitraient pas Jason West, ce n’est ni plus ni moins que le co-fondateur du studio Infinity Ward (responsable de plusieurs Call of Duty), ainsi que de Respawn enterteinment (Titanfall, Apex Legends). A noter qu’Apex Legends est justement l’un des rares jeux de type battle royal à avoir fait trembler Fortnite au point même de l’avoir détrôné plusieurs semaines d’affilé en nombre de joueurs sur le Xbox Live, cette embauche n’a donc, semble t il, rien d’anodine.