Salut à tous.



Après un excellent Metro Exodus je passe sur Jak 2 que je n'ai jamais fait.



Je le prends sur PS4 et le lance, déjà premier constat le portage est dégueux, on a pas droit au remaster PS3 mais bien à un à la version PS2 en "1080p".



En jouant je me rend compte qu'on passe à une sorte de GTA like, c'est beaucoup plus terne que le 1er par endroit, plus sombre dans le personnage et l'histoire. C'est un choix des devs m'okay.



Mais le jeu est d'un ennui mortel, faire les missions c'est aller d'un point A vers B en revenant au lieu de départ pour enclencher une nouvelle mission, faut se taper à chaque fois les allers et retours... Barbant.



Je préfère le hub central du 1er.



Jak trop lent pour parcourir l'immense

map, du coup véhicule obligatoire dont la physique est... Affreuse à mon goût.

Je ne comprends comment les devs ont pu se dire "cool on laisse comme ça" sans compter la map parfois très ouverte, parfois très étroite ça n'aide pas.



Les armes ne s'adapte pas au système de déplacement, il n'y a pas de réticule ou de mode de visé à la Ratchet ce qui fait que c'est injouable la plupart du temps.



La camera aux fraises dans les phases de plateforme avec l'impression qu'elle est en semi auto et sa ligne d'horizon mal positionnée créant une mauvaise appréciation des distances. Il m'arrivais de passer en vue fps pour voir ou je devais aller.





Je passe sur le 16/9 zoomé, les ralentissements en pagaille faisant tomber le jeu sous les 30 fps, les glitches graphiques etc... Mais ça c'est plus l'émulateur de la PS4 qui est en cause.



Sinon en positif, sa map immense et sans temps de chargement, une prouesse pour l'époque, un doublage Fr impeccable, Daxter toujours aussi drôle.



Dans l'esemble vraiment déçu de ce 2e opus, le 1er etant une pépite.



Je vais m'efforcer de le terminer en esperant que le 3e soit bien meilleur.



Ce coup de gueule reste un avis subjectif bien sur.