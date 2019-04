d'abord le test d'exserv qui est à fond dessusensuite celui de eso un gros joueur de rpg. son test est sous titré en français dans les options.il faut savoir que le jeu est sortie il y a peu et à 40e. perso vu le boulot derrière je l'ai pris day one pour les encourager en sachant qu'il rectifie très vite les bugset puis un jeu coop en écran spliter avec de telles musiques(pourtant avec un budget surement ridicule) ça fais grave plaisir

posted the 04/10/2019 at 10:14 AM by kalas28