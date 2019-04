• Le mode solo du titre sera linéaire sans pour autant se résumer à de longs couloirs • Le jeu ne sera pas totalement orienté action • Durée de vie plus conséquente que les 5 heures évoquées lors d'une précédente rumeur • Cameron Monaghan pourrait incarner le personnage principal • Présence de Wall Run • Le titre s'inspirerait de Star Wars : The Force Unleashed, Star Wars : Jedi Knight, Uncharted.

Who likes this ?

posted the 04/08/2019 at 11:30 AM by aym