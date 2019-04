Et le trailer d'histoire pour la route :

Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour, non, il s'agit de celui du rat ! L'occasion parfaite pour annoncer aujourd'hui un partenariat avecen exclusivité sur! Bon, il ne s'agit simplement que d'une opportunité, pour vous très chère communauté, de poser vos questions directement à ceux les plus en mesure d'y répondre.Alors allez-y, bombardez de questions dans les commentaires. Sachez juste que seulement cinq seront retenues, probablement celles qui reviendront le plus souvent et qui seront les plus pertinentes. Je vous laisse réfléchir avec le trailer qui fait les éloges du jeu en question :à venir le 14 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC.Et au passage, le jeu est passé gold ! Vraiment une super journée dans le monde des rats. Et je remercie une certaine personne de chez Asobo Studio qui se reconnaîtra, et sans qui cela n'aurait pas été possible. Merci A (et S).