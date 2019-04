Jeu de l’année



Comme chaque année s’est déroulé la cérémonie des British Academy Games Awards, communément appelé BAFTA Awards. Au cours de cette soirée de nombreux jeux ont été récompensés jusqu’au sacre suprême du jeu de l’année.Avec pas moins de 5 trophées décrochés, dont celui grandement disputé avec Red Dead Rédemption 2 pour le titre de jeu de l’année 2018, God of War s’est vu être le titre le plus récompensé de ces BAFTA Awards édition 2019. Pour la petite info, God Of War a été élu Game of the Year depuis sa sortie 197 fois à travers le monde.Pour comparer, Zelda Breath Of The Wild en comptabilise un peu plus de 180, Uncharted 4 plus de 160 récompenses, 132 pour Red Dead Redemption 2, loin devant on retrouve The last of us avec 249 nominations, faisant de lui le second jeu le plus récompensé de tous les temps dépassé par The Witcher 3 en 2015 avec 257 titres remportés.En dix ans, c’est 4 jeux estampillés PlayStation qui figure désormais dans le top 10 des jeux les plus récompensés, petite remarque intéressante et qui démontre leur importance dans le jeu vidéo, tous sans exception sont des jeux solo.Aller, place aux nominations et aux prix surtout des BAFTA Awards 2019:Assassin’s Creed OdysseyAstro Bot: Rescue MissionCelesteRed Dead Redemption 2Return of the Obra Dinn11-11: Memories RetoldRed Dead Redemption 2The Room: Old SinsOvercooked 2Two Point HospitalDetroit: Become HumanGrisGod of WarMarvel’s Spider-ManRed Dead Redemption 2Battlefield 5Detroit Become HumanMarvel’s Spider-ManRed Dead Redemption 2Tetris EffectBeat SaberCultist SimulatorDonut CountyFlorenceGrisDestiny 2: ForsakenElite Dangerous: BeyondOverwatchSea of ThievesTom Clancy’s Rainbow Six SiegeLEGO Disney Pixar’s The IncrediblesOvercooked 2Pokemon: Let’s Go, Pickachu! and Let’s Go, Eevee!Super Mario PartyYoku’s Island Express11-11: Memories RetoldCelesteFlorenceLife is StrangeNintendo LaboAstro Bot: Rescue MissionCelesteGod of WarInto the BreachMinitAstro Bot: Rescue MissionCelesteCultist SimulatorMossReturn of the Obra DinnAlto’s OdysseyBrawl StarsDonut CountyReigns: Game of ThronesThe Room: Old SinsBattlefield 5Overcooked 2Sea of ThievesSuper Mario PartySuper Smash Bros.CelesteFar Cry 5FlorenceGrisTetris EffectFlorenceFrostpunkMarvel’s Spider-ManRed Dead Redemption 2Return of the Obra DinnDead CellsFlorenceMossReturn of the Obra DinnSubnauticaDanielle Bisutti as Freya in God of WarJeremy Davies as The Stranger in God of WarSunny Suljic as Atreus in God of WarMelissanthi Mahut as Kassandra of Sparta in Assassin’s Creed OdysseyRoger Clark as Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2(Votes issu du public)Brawl StarsClash RoyaleFortnitePokemon GoRoblox