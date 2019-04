ça fait un moment qu'on voit tourner les magnifiques Artworks de Conar Cross sur l'Univers de BerserkC'est un autre Artiste qui répond au nom de Sean Ray qui travail en association avec Conar Cross sur un projet non dévoilé qui a publié il y a de ça quelques semaine un magnifique model 3D de Zodd l'immortel sur son profil Artstation.Et si Playground Games ne travaillait pas sur Fable ? Ces images ne veulent pas tout dire mais elles ont le mérite d'exister à suivre donc si on ne voit pas de nouvelles références à Berserk apparaître dans les mois à venir.

posted the 04/01/2019 at 11:36 AM by diablo