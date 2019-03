Mega Drive

Si aujourd'hui on en parle, c'est parce on sait d'ores et déjà que ce sera une excellente alternative pour jouer avec ses titres Mega Drive sur écran HD mais aussi, Master System, Game Gear, Sega My Card, SG-1000, SC-3000 (via des adaptateurs vendus séparément). Le tout, est bien entendu "Region Free".

N'oublions pas non plus la possibilité de brancher la Mega Sg avec votre Mega CD. Très bon point.



Le principal atout de la machine Analogue c'est qu'elle possède un circuit ayant un microprocesseur Cyclone V FPGA d'Intel autrement dit, Mega Sg n'émule pas les jeux que l'on retrouve dans les autres clones Mega Drive tels que Retron 5 ou encore, les machines merdiques de ATGames. En effet, elle fonctionne comme une machine officielle de SEGA c'est à dire sans perte de qualité sonore, sans lag, sans perte de qualité visuelle. Confort total.

