Salut à tous! J'ai vu que Persona 5 était en promo sur le PSN mais voilà ptit problème, pas de traduction en français. Alors ma question : l'anglais dans le jeu reste assez "simple" ou genre c'est hyper philosophique et pointu. C'est la première fois que je vais faire un jeu 100% en anglais et je m'interroge si ça va pas plomber mon expérience.

posted the 03/21/2019 at 05:30 PM by texas02