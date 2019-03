Le DLC "Hot Spring Mission" en vidéo

A confirmer, mais il semblerait que ce soit le cas puisque la mission bonus intitulée "Phantom Remedy" du DLC "Hot Spring Mission" n'est pas disponible pour les joueurs américains.Ce DLC du jeu One Pice: World Seeker est disponible en Asie et Europe, sur Xbox One et PlayStation 4, après avoir précommandé le jeu et possède notamment une scène où Nami, Robin et Tashigi sont en maillot de bain dans une source d'eau chaude. Les américains n'obtiennent eux en revanche que le maillot de bain de Luffy, même pas la mission.La scène de la source d'eau chaude est quand même banale et du niveau de l'univers One Piece, les maillots de bains étant même des tenues issue de l'anime...Pour rajouter un dernier point, il est a noter que la mention "Restricted to Europe, Australia, New Zealand and Middle East" n'est valable que pour la version PlayStation 4 selon le site officiel de Bandai-Namco Europe :