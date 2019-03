Microsoft ne cesse de recruter pour ses différents studios, et il semblerait que les derniers à avoir intégré la « Microsoft Family » ne soient pas les seuls à accueillir de nouvelles têtes.



C’est via son compte Twitter qu’un certain Nathan Reed, a récemment déclaré qu’il allait bientôt rejoindre 343 Industries pour travailler sur Halo Infinite en tant que « Senior Graphics Developer ». Un petit tour sur son Blog nous apprend que c’est un ancien de chez NVIDIA mais aussi de chez Sucker Punch, un studio First Party de Sony qui a notamment réalisé la série Infamous.