Seules contraintes, être titulaire d’un brevet de pilote et posséder 380 000 $.Souvenez-vous de l'épisode Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi dans lequel la princesse Leia et Luke Skywalker entament une course-poursuite, juchés sur des Speeder Bikes tentant d'intercepter des Stormtroopers (ou Biker Scouts), chevauchant les mêmes engins.Si votre rêve était de grimper sur un tel engin, celui-ci pourrait devenir réalité. En effet, Jetpack Aviation, entreprise américaine déjà connue pour son réacteur dorsal, a imaginé son propre Speeder Bike, classé dans la catégorie "ultra-léger et expérimental". Ce dernier se présente sous la forme d'une moto à laquelle on aurait retiré les roues. À la place, 4 turboréacteurs — contre 5 sur la version militaire — développant 320 kg de poussée, alimentés au choix par du diesel ou du kérosène (carburant aviation Jet A1). L'ordinateur de bord gère lui-même la stabilisation du Speeder et réparti la poussée des turboréacteurs si l'un d'entre eux venait à tomber en panne.Bon bref, voilà voilà un peu l'engin :