Le jeu sort la semaine prochaine et franchement je crois que tout le monde s'en fout, en même temps il a l'air vraiment merdique, même moi super-fan du manga je vais le prendre sans réel conviction...On a quasiment tout vu du jeu tellement il à l'air répétitif... Ils parlaient d'ambition et bah bordel... Z'êtes d'accord ?

posted the 03/10/2019 at 01:45 PM by ratchet