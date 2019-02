Plusieurs nouveautés seront disponibles sur la version Switch et One et Final Fantasy XII : The Zodiac Age.

En voilà un résumé :



-Possibilité de modifié le job d'un personnage en parlant à Montbanc dans le Club de chasse de Rabanastre.



A priori le choix n'est désormais plus définitif.



-Possibilité de créer plusieurs combinaison de Gambits prédéfini et de les enregistrer dans le jeu pour une utilisation au cas par cas(par exemple une configuration Gambits pour les Boss, pour une certaine chasse,...).



-Une New Game + étoffé.

Il sera désormais possible de recommencer le jeu en gardant la majorité des choses acquis durant l'aventure(niveau, Gils, Armes, Permis,...).