Bonjours à tous,Voila je me suis à nouveau regardé la trilogie (en version longue) du Hobbit y a quelques jours et je me suis aperçu qu'il y avait un petit code avec pour accéder à la version numérique des films (en théorie du moins, il ne précise pas si c'est pour les 3 ou juste le premier). Bref le code expire le 31/12/2018 et je n'en ai pas l'utilité donc je préfère en faire don à quelqu'un qui souhaiterait voir ces (ou ce) films. Le code n'est pas valable hors France Métropolitaine (Suisse exceptée) et renseigné le code sur https://www.warnerbros.fr/digitalVoila. Si jamais vous êtes plusieurs à répondre (fort peu probable) je ferais un tirage au sort d'ici ce soir (18h) et je notifierais l'heureux élu.Bonne chance et joyeux noël (ou pas d'ailleurs).