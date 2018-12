Le film quand à lui va passer les 10 millions de dollars de recette au Japon.Le chapitre commence par un retour en arrière il y a des milliers d’années, au cours duquel le Grand Kaiōshin et le Kaiōshin du Sud évitent une pluie d’attaques.L’être qui les attaque est “le prisonnier galactique” (alias le bouc).Après avoir lancé une pluie de météorites, “le bouc” absorbe l’énergie des êtres vivants d’une planète proche, la condense en une sphère et la mange. Cela provoque une grande énergie sous forme de rayons qui émanent de son corps et attaque à nouveau les Kaiōshins.La patrouille galactique observe cette bataille à distance, car elle ne peut rien faire.“Le bouc” s’approche des Kaiōshin pour les tuer mais le Grand Kaiōshin effectue une dernière attaque et parvient finalement à le vaincre. La patrouille galactique l’arrête et l’emprisonne.Dans le présent, nous voyons que c’est Merusu qui raconte cette histoire à Goku et Vegeta, en expliquant aussi ce qu’avait fait Buu a au Grand Kaiōshin et au Kaiōshin du Sud.À la fin, Goku et Vegeta parlent au roi galactique et deviennent membres de la patrouille galactique (ils dessinent le symbole de la patrouille sur leurs vêtements).Ensuite, Jaco, Merusu, Goku et Vegeta partent en mission. Ils doivent arrêter 3 bandits qui ont volé un train.Goku et Vegeta n’interviennent pas, ils observent ce dont est capable Merusu, qui au final a réussit à attraper les bandits.À la fin du chapitre, Goku essaie de localiser le ki du “bouc” et le localise. Cependant “le bouc” remarque la présence de Goku, qui est terrorisé en jaugeant son pouvoir.