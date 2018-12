Gros leak concernant Mortal Kombat 11 qui dévoile beaucoup d'informations sur le jeu, dont le roster, mode de jeu, DLC Kombat Pack (déja fait un article ci dessous), mode de jeux et autres:



Roster de base:



Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Liu Kang

Kitana

Jade

Rain

Sonya Blade

Johnny Cage

Noob Saibot

Smoke

Cyrax

Sindel

Reptile

Goro

Shang Tsung

Kung Lao

Fujin

Bo' Rai Cho

Frost

Kenshi

Daegon

Kotal Kahn

Erron Black

Cassie Cage

Jacqui Briggs

Takeda

Kung Jin

Diederik

Reina

Geras

Kronika

Shao Kahn (Bonus précommande)



Kombat Pack:



Ermac

Li Mei

Nightwolf

Nimbus

Michael Myers

Pennywise



- 3 célébrités ont doublé dans le jeu: Katee Sackhoff (Kronika), Kevin Conroy (Scorpion) et Ronda Rousey (Sonya Blade).



- Kronika est la principale antagoniste, patronne et déesse du temps. Elle est apparue à l'origine dans plusieurs fins dans les jeux précédents. Raiden est le sous-patron du jeu. Geras est en désaccord avec Kronika, qui veut manipuler le temps pour effacer plusieurs chronologies. Geras tente de contrecarrer son plan en travaillant avec des guerriers choisis de différentes périodes. Reina est un nouveau personnage d'Outworld et le remplaçant de D'Vorah dans l'armée de Kotal Kahn. Diederik est un dragon noir et la progéniture de Kano.





- Le mode Tag Team est de retour. fonctionnera comme dans MK9, jouable online et offline.



- Les Brutalities sont de retour aussi et fonctionnerons comme dans MKX.



- Les Hara-Kiri vont replacer les Quitalities en matches online. Chaque perso possédera sa propre animation de suicide.



- Les perso de Kombat Pack vont sortir un par un durant la periode d'été, un Kombat Pack 2 est déja prévu mais dont les persos ne sont pas encore décidé.





- Les X-Rays fonctionnerons différemment cette fois ci. Ils font parti dorénavant de certain coups spéciaux au lieu d’être dans les Super moves comme c'était le cas dans MKX.



- Les nouvelles tours de temps sont introduites. fonctionne de la même manière que les multivers dans Injustice 2. Toutes sont chronométrées et sont quotidiennes ou hebdomadaires. Utilisé pour déverrouiller des mouvements et des gears rares. Il y aura aussi des tours d'arcade klassics.



- Test Your Might et Test Your Luck sont de retour



- Les tenues et les movesets sont créés dans des menus de variations personnalisés. Ils sont déblocable via la nouvelle Krypt, Time Towers et en atteignant des objectifs de personnage ou de profil spécifiques en augmentant votre niveau. Les loots dans les coffres ne sont plus aléatoire comme dans Injustice 2. Le lvl up de votre profil et de vos personnages se fait en remportant des matchs, en éliminant avec des fatalités et autres exploits de personnages spécifiques.



- Le mode Histoire comprendra 15 chapitres,il y'aura aussi des embrochement ala Injusitice 2.



- Il y a plus de 15 arénes prévu, dont environ la moitié sont issue des MK classics, comme le Courtyard de Shang Tsung, The Pit, The Deadpool, le temple Lin Kuei et la salle du trône de Shao Kahn.



Rappel du trailer:





Foxstep