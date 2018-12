Je profite de la série d'avis d'Iglou (Lundens23 sur Kyo) pour vous faire partager son avis sur Ashen, qui vient de sortir et que notre camarade vient de terminer.Vu que c'est un avis synthétique en 1200 caractères, n'hésitez pas à lui poser vos questions ici en commentaire ou sur Gameforever si vous avez des questions sur des points à développer.

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2018 at 06:32 PM by obi69