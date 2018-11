Crackdown 3 Wreacking Zone est le mode Multijoueur de Crackdown 3 celui-ci confrontera une équipe de 5 agents contre une autre équipe de 5 agent dans une Zone " urbaine" destructible. Voilà pour le petit spitch d'entrée.Et comment ça se joue ? et bien il y aura la possibilité de choisir un des 21 agents disponible, sur 3 map différentes au début ( nul doute que d'autres maps viendront enrichir l'expérience de jeu par la suite ) c'est donc avec nôtre équipe de 5 compagnon que nous seront lâché dans la Wreacking Zone qui à une cohérence avec le Lore du jeu puisque c'est une Zone de simulation d'entrainement au sein de l'Agence de New Providence c'est donc là que s'entraîne les Agents à combattre contre les criminels et autres malfrats. C'est a cette cohérence qu'on doit cette DA Tron Legacy très lisse.le Coeur du Gameplay : Crackdown 3 ne ressemble à rien de ce qui existe et ambitionne de devenir un jeu compétitif au sein de l'E-Sport Microsoft aux côtés de Halo et Gears. Dans Crackdown 3 la visée n'est pas importante l'agent lockera directement l'adversaire qu'il a en face de lui, quand celui ci sera dans sa ligne de mire il y aura un laser très fin de couleur rouge et le bute du gameplay de crackdown ne sera pas la visée mais la capacité à esquiver en se servant de l'environnement. si quelqu'un nous vise, il faudra donc s'adapter en l'environnement en temps réel et passer derrière un obstacle ou trouver un moyen de fuir ou d'échapper à l'adversaire pour que le laser rouge, change et devienne gris, ce qui signifiera que nous somme hors de porté de nôtre adversaire.Un décors 100% destructible: Il faudra donc s'adapter en temps réel à un décors changeant de forme continuellement grâce à la Destruction géré par la technologie du Cloudcomputing ou chaques débris qui tombe sur le sol restent calculé par le Cloud le temps que la partie se réinitialise. Il est important de précisé que l'Expérience Multijoueurs de Crackdown ne nécessitera pas une connection plus importante qu'un autre titre Multijoueur et sera accessible a tous.Les modes de jeux: Il y a actuellement 2 modes de jeux un team death match classique et une guerre de territoire ou il faudra tenir tant bien que mal des positions qui spawneront de manière aléatoire sur la map.Quoi d'autres ? : Sur la Map il sera possible de trouver des boosts de vitesses, il y aura des courant d'air posé sur le sol pour nous aider à ateindre des hauteurs facilement et à nous mouvoir de façon nerveuse et fluide, il y aura divers armes, lance roquettes, pistolet, sniper, lance grenade qui font des tirs lobés, mitraillettes etc... il y aura également des capacités de nôtre agent comme défoncer un mur en chargeant, double saut, s'accrocher à la verticale a des éléments du décors, avoir un petit boost jetpack dans le dos qui sert a nous propulser. charger un coup de poing dévastateur... il y aura égalements différentes capacités, seuls 2 sont connu pour l'instant, un bouclier et un hologramme.