Bonjour les amis,je sais que la communauté Gamekyo pourra me venir en aide...Je ne sais plus trop quoi faire,voilà ma situation.Ma copine et moi avons quitter la France le mois dernier pour rejoindre l'Espagne (elle à eu la chance de trouver un poste de professeur dans une académie de langue pour enseigner le Français ) je suis de retour en France après 2 semaines de vie là bas,car mes parents était en vacances durant mon départ et je devais régler la fin de mon assurance,ma mutuelle...venir chercher mon chéque solde tout compte de mon ancien boulot bon bref.Mais je n'arrive pas à obtenir gain de cause auprès d'SFR ! je suis engagé jusque Fevrier 2020,j'ai repris un téléphone à 1 euro l'an dernier car j'avais cassé le mien...mais en cas de départ à l'etranger je suis dans mon droit de quitter mon forfait dont je n'ai plus du tout l'utilité !J'ai envoyé deux documents de nos numéros NIE délivré par la Police Espagnole de Jaen en AndalousieUn document de la Mairie de notre village attestant bien de notre venu dans le village,sur l'honneur du maire en personne !Le contrat de travail de ma copine et un contrat rien d'officiel,du propriétaire avec les conditions générales pour la maison et le loyer,ainsi que un copie de ma souscription à la banque local Caja Sur.Et ils m'ont appelés hier,en voulant m'expliquer la situation et me dire que mes documents n'etait pas recevables,en effet je ne suis ni marié,ni pacxé avec ma chérie et moi je vais juste devoir apprendre la langue pour le début mais je ne peux pas fournir un contrat de travail ou autre à mon nom.J'ai bloqué SFR au niveau de la banque,Est-ce que je risque quelque chose,ou auquel cas...Que le probléme se retourne contre mes parents ou autre.Quels sont mes droits ? Je repars Mercredi en Espagne et j'aimerais avoir une aide pour etre rassuré...J'ai déja perdu assez d'argent pour emménager la-bas,mais apparement ça vaut le coupUn grand merci pour vos réponses et votre aide