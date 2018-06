From Software

La conférencede cette nuit restera dans les mémoires de beaucoup de gamers avec une suite d'annonces impressionante mais aussi quelques surprises de partenariats, et notamment l'occasion pour enfin lever le voile sur ce fameuxteasé cet hiver dernier.Edité paret développé (évidemment) parest un mélange de tout ce que sait fait le studio nippon avec de grosses inspirations souliennes et tenchuesques. La bonne nouvelle vient de son directeur, en effet ce sera bienaux commandes de cette nouvelle production! Une information qui ravira les fans du studio, le réalisateur étant réputé pour proposer des jeux au level design et à l'univers très soignés.se déroule au Japon à la fin des années 1500 à Sengoku - une période de bouleversements sociaux et de conflits militaires quasi constants, le pouvoir du shogunat central s'estompant et les daimyos régionaux prenant de plus en plus d'ampleur. On nous promet toujours une «expérience de jeu sombre et bizarre» dans la pure tradition FromSoft comme le montre la trailer.Le protagoniste semble avoir été démembré dans son passé et a donc remplacé son bras par une prothèse, d'où le nom «Sekiro», qui signifie «loup à une main». La trailer explique que ce membre et certaines «puissantes capacités de ninja» composeront votre arsenal alors que vous «créez votre propre chemin vers la vengeance».nous apprend aussi qu'il y aura une grande variété d'armes disponibles et que l'infiltration fera bien partie des mécaniques de gameplay.Le jeu sera disponible sur PC via Steam, plutôt que sur Battle.net (Activision), PS4 et Xbox One. Il est prévu pour un vague début 2019.