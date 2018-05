S'il y a bien une chose de géniale dans l’actuelle génération de consoles, c'est le Photo Mode. Bien qu'existant déjà depuis de nombreuses années, comme dans la sériepar exemple, c'est seulement depuis 2013 que c'est vraiment à la mode et bon nombre de jeux l'incluent pour le plaisir des pupilles.Je décide donc de partager mes clichés et aujourd'hui, je vous propose 20 images - dur de faire une sélection mais je ne vais pas tout montrer, tout de même - de, qui propose d'explorer un joli monde bien dangereux et chaleureux comme il faut. La qualité des captures n'est pas optimale car j'ai pris les photos en JPG.Petite musique d'ambiance (jouer à ce jeu avec des musiques de Power metal, c'est le pied) :Dans le prochain numéro, c'est l’Égypte antique qui montrera sa splendeur...