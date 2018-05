Résolution/framerate

2160p cbr/30fps PS4 Pro1080p/30fps Ps4Framerate stable dans les deux cas avec un aventage pour la pro dans les niveaux plus ouverts.[....]"Mais c'est la façon dont le moteur raffiné de Quantic Dream atteint ses résultats qui impressionne vraiment. Nous avons examiné beaucoup de beaux jeux au fil des ans, mais si vous regardez d'assez près, il y a habituellement des défauts mineurs à trouver. Ce n'est pas vraiment un sentiment que nous avons avec Detroit en général. Bien que la portée de la vision soit plus limitée, on a l'impression que chaque élément de la présentation a été exécuté presque à la perfection. Les'règles de base' de la réalité sont observées, de la justesse de l'éclairage aux conditions météorologiques en passant par l'animation - et l'interaction entre tous ces éléments est parfaite.Analyse écrite ci dessous pour les techos