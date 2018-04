L'information reste évidemment à prendre avec les pincettes de rigueur, mais ne semble pas si farfelue. À l'instar de Siri pour Apple et Alexa pour Amazon, Ubisoft possède sa propre intelligence artificielle du nom de Sam. Ce dernier fait office de conseiller aux joueurs et elle est disponible en accès bêta, uniquement au Canada. C'est la que le YouTubeur UbiCentral intervient. Il a tout simplement demandé des informations à propos de Watch Dogs 3 à l'IA en question. Cette dernière s'est alors empressée de répondre : Watch Dogs 3 n'est pas encore terminé, mais depuis la dernière version, ce que j'ai vu est très propre. L'équipe de développement a fait des merveilles. Vous devriez être impatient de l'essayer !

Who likes this ?

posted the 04/17/2018 at 09:48 AM by kevisiano