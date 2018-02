Films & Séries

COMMANDO NINJA est un moyen métrage d’Action-Comédie hommage aux années 80, écrit et réalisé par Benjamin Combes.



JOHN est un Béret Vert, ancien du Vietnam, Moitié Commando, Moitié Ninja. Il vit sa paisible retraite solitaire au Canada, lorsqu’un beau jour sa fille est kidnappée par une organisation secrète de Ninjas, dirigée par un Dictateur Sud-Américain, dont le rêve est de créer un nouvel ordre mondial… à travers le temps…

Vu sur Facebook, un projet de film "amateur" bien sympathique !Le trailer en VFEn version anglaiseMatez les 2 versions, les 2 ont leurs qualités, celle en "VA" (pour pas dire VO) elle fait bien dans le trip voix off de films ricains de l'époque, et la VF, voix off des doublages merdiques de ces nanars qui remplissaient les étagères de nos vidéo clubs favoris ^^Pour plus d'infos, la page de la campagne Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/304054692/commando-ninja La trad française de la campagne : http://benjamincombes.com/commando-ninja-kickstarter/ La page Facebook : https://www.facebook.com/bencombes1986/ La page du réal (qui bosse chez Ubi pour faire un lien avec le jeu vidéo) : http://benjamincombes.com/ EDIT : Un interview du real : http://ultimateactionmovies.com/uamc-interview-commando-ninja-kickstarter-creator/