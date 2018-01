1er sur twitch avec 200 000 spectateur que se passe t-il?cette beta n'a pourtant que peu de contenue (surtout pour un mec qui a deja joué a lalpha comme c'est mon cas ),1 er sur twitch pour une beta d'une nouvelle licence exclue xbox(/pc ) je trouve ca vraiment enorme quand meme !allez rare faites honneur a votre commu grandissante et tres active sur votre forum ,faite en sorte de nous sortir le 20 mars un jeu riche en contenue ,en vie etc..

posted the 01/24/2018 at 09:46 PM by skuldleif