Nintendo avait prévu le hack de la Nes MiniSans de grandes illusions, Nintendo avait prédit que sa console Nes Mini allait être rapidement piratée.Un hacker japonais répondant au nom de Bakueikozo qui a annoncé sur twitter avoir trouvé un message pour le moins non équivoque dans une partie de la NAND de la Nes Mini.Ce message a été tiré de la version japonaise de la Nes Mini, la Famicom Mini, et il est peut possible de trouver le même dans la version européenne de la console.Le capitaine Hanafuda ?