Popcorn Time s’était fait assez discret ces derniers temps, mais c’était visiblement pour mieux nous surprendre. Les développeurs de son principal fork viennent en effet d’annoncer le lancement d’un nouveau tracker torrent public. Il est disponible dès à présent et il risque d’intéresser pas mal de monde.



Tout le monde n’était pas forcément familier de la chose, le mieux est sans doute de commencer par expliquer le rôle et le fonctionnement d’un tracker torrent.

Pour faire simple, un tracker est avant tout un serveur intermédiaire chargé de faciliter la communication entre les pairs.



De l’importance des trackers torrent



Lorsqu’un client lance le téléchargement d’un torrent, il va adresser une demande à ce serveur afin de savoir où se trouvent les différentes parties du fichier. Le tracker a effectivement pour mission de conserver la trace de l’endroit où sont stockées toutes les copies des fichiers partagées par le biais du protocole BitTorrent.



Il existe de nombreux trackers sur le marché. Certains sont publics, d’autres privés. Dans ce cas précis, les utilisateurs doivent impérativement s’inscrire sur le site associé avant de pouvoir les utiliser.



The Pirate Bay a longtemps proposé un tracker public lui aussi, mais il a été contraint de le désactiver suite aux pressions exercées par les ayants droit et par les autorités.



Popcorn Time ne s’était encore jamais aventuré sur ce terrain. Les équipes des différents forks nés du produit original ont en effet pendant longtemps préféré se focaliser sur leur client et sur ses fonctions. La situation semble cependant être sur le point de changer et c’est précisément ce que l’on peut déduire de l’annonce faite ce midi par l’équipe de Popcorn-time.to.



Popcorn Time se lance dans l’aventure des trackers



Un de ses membres a en effet profité d’une entrevue menée par Torrent Freak pour annoncer le lancement d’un tracker public.



D’après lui, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir accéder aux produits culturels disponibles sur le marché, en raison des importants écarts de salaire constatés dans les différents pays du globe. À ses yeux, il est donc indispensable de proposer une alternative viable afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre, ce qui passe par la mise en place de solutions simples à utiliser.



Popcorn Time (le client), en fait partie, et il pense que ce tracker contribuera lui aussi à rendre ces produits plus accessibles. Si vous voulez fouiner ou même le tester, vous pouvez vous rendre à cette adresse.



