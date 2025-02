Like a Dragon : Pirate Yakuza a droit à son trailer, une démo jouable et une petite collaboration

Petit point suravec déjà une bande-annonce pour résumer le contexte (notre anti-héros qui va se retrouver amnésique et jouer les pirates) et la mise en ligne à l'instant d'une démo jouable pour tester le système de combat et même de la bataille navale. Pas de transfert de sauvegarde en revanche.Enfin, alors que ce spin-off sortira ce 21 février, une inattendue collaboration est annoncée avecpour un DLC forcément rigolo qui sortira en avril 2025.