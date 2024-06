Life is Strange : Double Exposure se dévoile

Deck Nine ne lâche plusen ayant annoncé un nouvel épisode, l'occasion de retrouver Max Caulfield en tête d'affiche quelques années après ses précédentes aventures mais toujours habile de ses pouvoirs temporels, ou presque : face à la soudaine mort de son amie Safi, assassinée par on ne sait qui, Max commet une erreur de manipulation pour, au lieu de se retrouver quelques minutes en arrière, être projetée dans une réalité alternative. Une réalité sans Chloé, mais avec Safi bien en vie. On ne peut pas tout avoir et surtout, reste l'inconnu à résoudre sur le mystérieux tueur.Sortie prévue pour le 29 octobre (PC, PS5, XBS, Switch) et comme le veut la tradition, une Ultimate Edition vous donnera un accès anticipé, très large d'ailleurs (dès le 15 octobre), mais seulement les 2 premiers chapitres.