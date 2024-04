Date et prix pour le Battle Royale Pac-Man

Bandai Namco nous annonce que c'est le 9 mai que la chance sera donnée au « Pac-Man Battle Royale », plus exactement nommé, jouable jusqu'à 64 en ligne et qui aurait peut-être mérité une orientation F2P pour toucher un maximum de monde, mais ce sera payant à néanmoins pas trop cher : 19,99€.Notons la présente d'une édition Deluxe (29,99€) incluant essentiellement des skins, sans oublier un autre pack en cas de bonus de précommande et un accès anticipé de 7 jours (donc le 2 mai).