The Thaumaturge : trailer de lancement

Un rapide article pour signaler la disponibilité de, nouvelle licence RPG de Fool's Theory qui au regard des premiers retours critiques et sans non plus prétendre au statut de GOTY, s'en sort admirablement mieux que leur première production ().Un drôle de mélange entre le RPG occidental et japonais dont voici le trailer de lancement et qu'il est inutile pour l'heure de chercher sur les stores PlayStation 5 et Xbox Series : seul le PC est concerné pour le moment, tandis que les deux consoles patienteront jusqu'à une date encore indéterminée (« plus tard cette année »).