Lords of the Fallen : trailer de lancement

Il est beau de se dire que 2023 aura vu la sortie de deux des grosses arlésiennes de ces dernières années, avec déjàdisponible depuis avril dernier, avec un beau succès critique et commercial, et on ne peut en souhaiter qu'autant pourprévu lui cette fin de semaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Plus ambitieux sur l'intégralité des points, doté d'une bonne patte graphique, de features originales et d'un « vrai » mode coop, la franchise a les atouts pour prendre un tout autre envol après un premier épisode sympa mais très simpliste.