Aliens Dark Descent : trailer et début des précos

Hier, nous étions le 26 avril, donc le 4/26, et la référence était toute trouvée avec le LV-426 de Ridley pour pousser Focus à lancer les précommandes de, un tactical en vue du dessus qui prendra soin de pousser la gestion de notre troupe aussi bien sur le plan physique que mental, et ce pour faire face à toutes les vagues d'ennemis qui, surprise, incluront une « nouvelle race de xénomorphes ». Terme toujours cocasse quand on sait que le xénomorphe est déjà considéré comme le prédateur ultime.En cas de réservation justement, vous repartirez avec un Pack bonus (dont on ne sait rien, c'est rigolo), et on retourne attendre le lancement prévu le 20 juin sur tous les supports.